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В регионе приступили к работам на первых объектах дорожного нацпроекта

22 февраля 2023 16:34
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Всего в губернии в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов.

В Кинель-Черкасском районе стартовали работы на объектах 2023 года. Они реализуются на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

К строительно-монтажным работам приступили на двух мостах в составе автодороги «Самара - Бугуруслан» - Кинель – Черкассы: через реку Березовку на км 0+584 и через реку Большой Кинель на км 3+935.

На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений. Заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.  Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

В настоящее время строители организовали на мостах реверсивное движение по одной половине проезжей части, сняли асфальтобетонное покрытие, разобрали перильное и парапетное ограждения, приступили к разборке конструктивных слоев проезжей части и сопряжений с насыпью, частично демонтировали балки пролетных строений. Срок завершения работ по контрактам - до 1 октября текущего года.

Отметим, автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель соединяет две части районного центра Кинель-Черкассы и является самым протяженным искусственным сооружением из запланированных к ремонту в этом году, его длина составляет около двухсот метров.

Капитальные ремонтные работы на мосту через реку Березовку будут выполнены на протяженности более сорока метров, здесь полностью заменят балки пролетного строения.

Всего в Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью порядка 1 300 пог. м.

По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

«Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.

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