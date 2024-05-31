УФНС СО: представить отчет по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам физлицам необходимо до 3 июня

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3 июня для физических лиц – резидентов истекает срок представления налоговым органам отчетов за 2023 год о движении денежных средств и других финансовых активов по зарубежным счетам, а также по иностранным электронным кошелькам.

Резиденты обязаны представлять отчеты ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом. Поскольку 1 и 2 июня в этом году выходные дни, то предельный срок представления отчетов переносится на ближайший рабочий день – 3 июня.

Отчеты представляются по правилам и форме, утверждённым постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 №1365. Форма отчета размещена также на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль».

Отчет может быть представлен в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а также на бумаге лично, через представителя, на имя которого оформлена соответствующая доверенность, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Лицам, которые в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты за 2023 год не требуется.

Также не требуется представлять отчеты по зарубежным счетам, открытым на территории ЕАЭС или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, и когда зачисление или списание по счету или остаток денежных средств по состоянию на конец отчетного года не превышают 600 тыс. рублей соответственно (эквивалентную сумму в иностранной валюте).

Отчеты по иностранным электронным кошелькам не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области