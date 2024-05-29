Справедливое налогообложение: Минфин вносит поправки в законодательство

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Минфин России внес в правительство ряд инициатив, направленных на совершенствование российской системы налогообложения. Пакет законопроектов включает в себя поправки в закон «О бюджете на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг.», а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Новеллы нацелены на выстраивание в России полноценной прогрессивной шкалы налогообложения. Изменения в налоговой системе позволят сделать ее более справедливой и сбалансированной и, что очень важно, поддержат семьи с детьми и честно работающий бизнес.

Суть нововведения во внедрении прогрессивной шкалы подоходного налога. Сейчас в стране действует плоская шкала налогообложения доходов физлиц (НДФЛ): подавляющее большинство доходов облагается одной ставкой 13%. Для тех же, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год, ставка составляет 15%. При этом повышенная ставка действует именно на сумму превышения порога в 5 млн рублей, а не сразу на весь доход.

В соответствии с предложенными поправками, ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Далее начнет действовать прогрессивная шкала: для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год – ставка 15%, от 5 млн до 20 млн в год - 18%, от 20 до 50 млн в год - 20%, от 50 млн руб. в год - 22%.

Правило начисления повышенной ставки именно с суммы превышения порога остается работать и здесь, т.е. люди будут платить повышенный налог не со всей суммы, а с превышения. С базовых 2,4 млн руб. по-прежнему будет взиматься 13%. К примеру, человек, зарабатывающий 250 тыс. рублей в месяц – заплатит всего 1 тыс. рублей дополнительно.

«Налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн руб. в год. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми», — прокомментировал глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что при разработке поправок в правительстве опирались на рекомендации Госдумы.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», – подчеркнул министр финансов.

Благодаря обновленной справедливой налоговой системе появятся три важных фактора, которые поспособствуют устойчивому снижению цен в средне- и долгосрочной перспективе. Первый – стабилизация бюджета, снижение бюджетного дефицита и, по итогу, возвращение к бюджетному правилу. Второй – собранные дополнительные средства пойдут на развитие производства, что поддержит отечественный рынок. Третий – создание честной конкурентной среды, равных условий для налогоплательщиков.

Более того, в выигрыше от изменений окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Вычет будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета. Например, родителям с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц, будет возвращен НДФЛ в размере 7% из 13%, т.е. ставка для них фактически составит 6%.

Председатель Самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов рассказал, что вопрос внедрения изменений в систему налогообложения обсуждался с представителями организации, начиная с 2012 года.

«Если говорить с точки зрения бизнеса и развития инвестиционного климата, то любое повышение налоговой нагрузки, конечно, не является фактором роста. Но мы понимаем, что в нынешней экономической ситуации такие меры оправданы и могут принести государству позитивные эффекты. Кроме того, это поможет поддержать те группы населения, о которых говорит правительство РФ, – отметил Дмитрий Хилов.

Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, что позволит реализовать поручения Президента по ряду социально значимых вопросов, включая, необходимость модернизации налогового законодательства, озвученных в послании Федеральному Собранию.