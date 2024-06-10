С помощью нового онлайн-сервиса ФНС России можно получить копии учредительных документов

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УФНС России по Самарской области напоминает о работе нового электронного сервиса ФНС России «Предоставление копий учредительных документов».

УФНС России по Самарской области напоминает о работе нового электронного сервиса ФНС России «Предоставление копий учредительных документов». Для бизнеса это возможность минимизировать временные и финансовые затраты – без личного визита в налоговый орган, бесплатно и всего за несколько минут в режиме онлайн получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений. Ранее учредительные документы можно было получить только при обращении в налоговые органы с запросом.

Сервис «Предоставление копий учредительных документов» поможет налогоплательщику:

- найти и посмотреть в отношении конкретного юридического лица список содержащихся в ЕГРЮЛ документов, - которые можно получить в электронном виде;

- выбрать из предложенного списка документы для их получения в электронном виде;

- в случае, когда юридическое лицо действует на основании типового устава, получить информацию о номере типового устава с возможностью скачать типовой устав;

- сэкономить время и деньги – не нужно посещать налоговую и оплачивать госпошлину;

- получить документы в удобное время – сервис доступен круглосуточно;

- быстро проверить контрагентов – доступ к документам открыт для всех заинтересованных лиц.

Для получения информации необходима авторизация через единый портал «Госуслуги». Результатом предоставленной услуги станут электронные копии запрашиваемых документов, заверенные усиленной квалифицированной подписью налогового органа, что подтверждает подлинность документов при их использовании.

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме. Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, то можно обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 05.08.2019 № 121н.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области