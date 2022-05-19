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Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. Об этом сообщил в четверг народный артист России Николай Басков на пресс-конференции в ТАСС, в которой также приняли участие Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

"Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации", - сказал Басков.

Он пояснил, что идея возникла на фоне попыток "отменить" русскую культуру за рубежом, запретить выступление артистов по национальному признаку. "Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять - объединение", - подчеркнул певец.

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина сообщила, что возглавить ассоциацию предложили инициатору ее создания - Баскову. Уже подписан протокол об объединении, далее будет создан устав и определена структура ассоциации.

Решение об объединении назрело давно, добавил народный артист России Олег Газманов. "За десятилетия накопились вопросы, и, конечно, государство не в силах так быстро поворачиваться и решать их, нам это ближе", - заметил он.

Певец предположил, что в рамках ассоциации займется патриотическим направлением. "У нас просто вакуум духоподъемных песен, и народ это видит. Но, скажем, музыкальные каналы и радиостанции так заточены, что люди, которые этот контент пишут, практически не имеют возможности его показать", - рассказал Газманов.

Лариса Долина считает, что необходимо будет также развивать исполнительство на русском языке, в том числе через фестивали и конкурсы. "Есть очень приличные ребята, но они так плохо знают родной язык и так плохо на нем поют, что слушать это совершенно невозможно", - подчеркнула она.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС