Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах

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8 декабря в здании Самарского академического театра оперы и балета начала работать фотовыставка Банка России «Магия театра». В экспозиции – 16 увеличенных изображений монет «театральной серии» в трех блоках: балет, опера, драма.

Российские памятные монеты имеют богатое тематическое разнообразие. Театральная тематика впервые была увековечена на отечественных монетах в 1989 году, с тех пор их выпущено более сотни.

Великие оперные и балетные композиторы, хореографы, режиссеры и актеры запечатлены на монетах из благородных металлов. Одной из самых интересных на выставке можно назвать золотую монету номиналом 100 рублей, посвященную 200-летию Николая Васильевича Гоголя. На ней художники сумели изобразить сцены сразу из пяти произведений писателя. Так что зрители, рассматривая изображение монеты, смогут вспомнить школьную программу.

–Памятные монеты – это не только средство платежа, но и настоящие произведения искусства. Их достаточно сложно встретить в обращении, так как они представляют коллекционный интерес. В создании их эскизов и слепков были задействованы граверы, художники, медальеры. На фотовыставке можно рассмотреть все детали, – отметила Марина Мясникова, управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Выставка доступна к посещению до середины января 2022 года.

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