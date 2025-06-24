«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму

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26 июня в 18.30 от центрального входа в самарский филиал Третьяковки стартует пешеходная экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» (12+), организованная «ЗИМ Галереей». Прогулку по знаковым архитектурным объектам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина проведет экскурсовод бюро «Город-курорт» Алла Борисова.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» создана на основе авторского аудиогида, разработанного историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея». В прошлом году цикл экскурсий на основе аудиогида проходил с июня по октябрь в рамках фестиваля «ЗИМфест. Наследие модернизма».

За одну прогулку экскурсанты познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры.

Участие в прогулке бесплатное, но необходимо пройти регистрацию.

Количество мест ограничено, поэтому очень просим регистрироваться на мероприятие, только если вы действительно сможете его посетить.