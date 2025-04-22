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Жители Самарской области чаще всего читают детективы Дарьи Донцовой и рассказы Антона Чехова

22 апреля 2025 13:52
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Жители Самарской области чаще всего читают детективы Дарьи Донцовой и рассказы Антона Чехова

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения жителей Самарской области за минувший год. Среди жанров лидируют любовные романы и детективы, а среди авторов - Дарья Донцова и Антон Павлович Чехов. 

Всего за год (с марта 2024 года по март 2025 года) жители Самарской области прочитали более 35 тысяч книг в цифровом сервисе «Строки». В среднем жители региона проводят в электронной библиотеке 1800 минут.

Самыми популярными жанрами у жителей региона стали любовные романы, фэнтези, детективы, фантастика и современная литература. Из современных авторов чаще всего читатели из Самарской области выбирали книги Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Сергея Лукьяненко. Из русских классиков жители региона предпочитали выбирать писателя Антона Чехова. Из подкастов чаще всего слушали творческие продукты и произведения студии «Терменвокс».

 

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