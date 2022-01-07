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Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
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Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу

7 января 2022 12:46
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Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу

Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу к Рождеству. Присоединиться к мероприятиям можно 7 января на сайте музея (https://victorymuseum.ru/playbill/events/rozhdestvenskaya-onlayn-programma/ ). Интернет-пользователей ждут мастер-классы, праздничные концерты и кинопоказ.

Юных гостей приглашают стать участниками творческих мастер-классов «Сказочный олень» и «Рождественская звезда». Ребятам покажут, как сделать из полимерной глины игрушку на елку и цветок, которым традиционно украшают дома в рождественские праздники.

Онлайн-гостям покажут Рождественский концерт. Проведет трансляцию российский оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, ведущий телепередачи «Романтика романса» Евгений Кунгуров. В музыкальной программе прозвучат песни «Добрый ангел мира», «Желаю тебе, Земля моя», «Я бы хотела нарисовать мечту» и многие другие. Интернет-пользователи также увидят запись уникального концерта, который прошел в Музее Победы в рамках Всероссийского открытого детско-юношеского фестиваля «Журавли Победы». Во время часовой программы в исполнении оркестра «Brass Banda» из Норильска прозвучат современные зарубежные эстрадные и джазовые произведения. Участники коллектива - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сольных и ансамблевых номинациях. «Мы представили яркие и красивые номера. Во время концерта мы выступаем без дирижера. Все произведения музыканты играют наизусть, одновременно выполняя различные танцевальные движения. У нас необычный танцующий духовой оркестр», - отметил руководитель коллектива Алексей Пупик.

Кроме того, зрители могут посмотреть художественный фильм 1913 года Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством». Это первая известная экранизация произведения Николая Васильевича Гоголя, сохранившая букву и дух литературного первоисточника. Есть единственное отступление. Из-за запрета на изображение особ из царствующей династии, вместо императрицы черевички Вакуле отдает князь Потёмкин.

Возрастная категория 6+.

Теги: Мероприятия

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