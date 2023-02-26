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Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля

26 февраля 2023 12:10
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Завершается Масленичная неделя: Творческая программа пройдет на площади Куйбышева 26 февраля



Масленица – один из самых любимых традиционных народных праздников России, событие с глубокими народными традициями. Творческая программа «Масленица» пройдет в Самаре на площади Куйбышева в воскресенье, 26 февраля, с 11.00 до 16.00.

Для каждого здесь найдется занятие по душе – можно купить на ярмарке самобытные сувениры, смастерить своими руками народную игрушку и научиться основам художественной росписи в мастерской, отведать горячих блинов с различными начинками и ароматного чаю, прокатиться с деревянной горки, поиграть в городки, сфотографироваться у масленичных арт-объектов.

Удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона откроет ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров». Жители и гости Самары смогут приобрести оригинальные подарки для себя и своих близких - авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины из лозы и сумки из текстиля, предметы интерьера и ещё много уникальных изделий ручной работы. В ярмарке примут участие более 120 ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области. Посетителей и участников ярмарки ждет традиционная выставка самоваров, насыщенная программа мастер-классов по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.

Для маленьких гостей создано «Деревенское подворье» с лабиринтом из сена, фигурами животных, телегой и печкой. Это одна из самых популярных локаций, наполненная теплой энергией родных полей.

Обращаем внимание, что в целях обеспечения безопасности гостей мероприятия вход на площадь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты по ул.Красноармейской, ул.Чапаевской и ул.Вилоновской.

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