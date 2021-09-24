Завершается фестиваль "Шостакович ХХ век" в Самаре

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25 сентября в 18.30 в Самарском академическом театре оперы и балета (пл.Куйбышева, 1) состоится последнее в Самаре мероприятие фестиваля «Шостакович ХХ век», который начался 11 сентября 2021 года.

Фестиваль завершается в день рождения великого композитора. 25 сентября исполняется 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

В рамках мультижанрового музыкально-театрального форума были представлены все стороны композиторской деятельности Дмитрия Шостаковича, в том числе его симфоническая и камерная музыка, оперные и балетные постановки, музыка к кинофильмам, для сольных инструментов, вокальные циклы. В программу фестиваля вошли 22 концерта, включая оперные и балетные представления, 20 кинопоказов, историко-культурная конференция.

В этом году фестиваль, имеющий многолетнюю традицию, не только сменил название на «Шостакович ХХ век», но и изменил концепцию.

В художественный совет фестиваля вошли выдающиеся российские музыканты, композиторы, музыковеды, а его почетными сопредседателями стали вдова Д. Д. Шостаковича Ирина Шостакович и сын Д. Д. Шостаковича дирижер Максим Шостакович. Автор концепции и художественный руководитель фестиваля — Алексей Трифонов.

25 сентября в Самаре, а 26 сентября в Тольятти хор musicAeterna, обладатель международной премии Opera Awards как лучший хор мира, под управлением своего главного хормейстера Виталия Полонского исполнит крайне редко звучащие произведения Д. Шостаковича, Ф. Мартена, Г. Петрасси, Д. Лигети. А также в исполнении хора состоится мировая премьера пьесы «1948» лауреата премии «Золотая Маска» композитора Алексея Сюмака.

Мероприятия фестиваля проводится при поддержке Правительства Самарской области и в партнерстве с фестивалем «Черешневый лес».