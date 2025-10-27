Я нашел ошибку
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
В Крыму выступили против названия «новые» регионы
Самарцам осталось 5 дней для оплаты долгов за воду без пеней
Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»

27 октября 2025 10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»

Экспертный совет определил специалистов, вошедших в короткий список Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025». 

 Из 413 претендентов отобраны 24 лучших, среди них – заведующая самарской Центральной городской библиотекой имени Крупской Мария Чиндина.

Мария Чиндина работает в структуре Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы с 2018 года. В 2021 году была назначена на должность заведующего библиотекой № 8, а с 2023 стала заведующей Центральной городской библиотекой имени Крупской.

Теги: В центре внимания

