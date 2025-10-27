Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»

295

Экспертный совет определил специалистов, вошедших в короткий список Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025».

Из 413 претендентов отобраны 24 лучших, среди них – заведующая самарской Центральной городской библиотекой имени Крупской Мария Чиндина.

Мария Чиндина работает в структуре Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы с 2018 года. В 2021 году была назначена на должность заведующего библиотекой № 8, а с 2023 стала заведующей Центральной городской библиотекой имени Крупской.