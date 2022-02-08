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За "Оскара" поборется российский мультфильм

8 февраля 2022 21:02
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В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" в число номинантов вошел короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет", передает ТАСС.

Пятнадцатиминутный мультфильм рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. "Боксбалет" уже был отмечен премией "Икар", а также признан лучшим в категории анимационных короткометражек на фестивале "Короче".

Конкуренцию российскому мультфильму составят картины "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса, "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза, а также "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) Альберто Мьельго.

За награду в категории "Лучший анимационный фильм" будет бороться мультфильм "Энканто" (Encanto, 2021) Байрона Ховарда и Джареда Буша, который ранее был удостоен премии "Золотой глобус". Конкуренцию ему составят картины "Побег", "Митчеллы против машин" (The Mitchells vs the Machines, 2020) Майкла Рианды, "Райя и последний дракон" (Raya and the Last Dragon, 2021) Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады и Джона Рипы, а также "Лука" (Luca, 2021) Энрико Касаросы.

 

Фото:  Пресс-служба кинокомпании СТВ/ТАСС

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