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Зам. директора Самарской областной библиотеки для молодежи Дарья Замыцкая отмечена благодарностью Губернатора Самарской области

20 декабря 2024 14:58
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Дарья Замыцкая координирует работу региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63».

Заместитель директора Самарской областной библиотеки для молодежи по развитию Дарья Замыцкая отмечена благодарностью Губернатора Самарской области за вклад в развитие добровольческого движения Самарской области.

Награждение руководителей и добровольцев, которые внесли особый вклад в жизнь региона, состоялось в рамках открытия XXIII Форума Добровольцев Самарской области.

Дарья Замыцкая координирует работу региональной ресурсной площадки «Волонтеры культуры. Регион 63», в задачи которой входит создание доступной открытой среды культурных событий, сохранение исторической памяти и продвижение культурного наследия губернии, участие в акциях и популяризация культуры среди молодежи.

На площадке также ведется активная методическая работа. В этом году Самарская библиотека для молодежи стала организатором профессионального форума Стран независимых государств «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения». Главной целью форума стал обмен идеями и волонтёрскими практиками, укрепление профессиональных связей, установление новых деловых и дружеских контактов между учреждениями культуры России и других стран Содружества.

Волонтеры культуры под руководством Дарьи Замыцкой активно участвуют в областных и городских событиях, оказывают неоценимую помощь в организации и проведении лекториев, квизов, фестивалей в стенах Самарской областной библиотеки для молодежи. Без них невозможно представить проведение таких знаковых для региона событий как «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев», фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы», всероссийских акций «Тотальный диктант», «Этнографический диктант», «Географический диктант».

В 2024 году Дарья Замыцкая также координировала работу волонтеров культуры при реализации таких масштабных социокультурных проектов, как Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей», акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в Самарской области, Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать», Добро.Фестиваля, Всероссийская акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика», где Самарская областная библиотека для молодежи выступила основной региональной площадкой.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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