Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
За один день шедевр «Бурлаки на Волге» в  Самарском областном художественном музее увидели 1 008 человек

23 сентября 2025 15:10
138
Установив тем самым первый рекорд посещаемости выставки.

Первый рекорд выставки одного шедевра «Бурлаки на Волге» в Самарском областном художественном музее.

В Самаре картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» из собрания Русского музея вызвала настоящий ажиотаж. За один день — воскресенье, 21 сентября — шедевр увидели 1 008 человек, установив тем самым первый рекорд посещаемости выставки. Об этом сообщила директор музея Алла Шахматова. С момента открытия экспозиции – 19 сентября – полотно уже увидели более двух тысяч посетителей.

История создания картины неразрывно связана с Волгой и Самарским краем: именно здесь, в селе Ширяево, летом 1870 года Репин начал работу над своим знаменитым полотном, наблюдая за настоящими бурлаками.

Гости выставки в Самаре с восторгом делятся впечатлениями, находят сходство с родственниками, а некоторые вспоминают легенду о том, что юный Фёдор Шаляпин, работавший на пристани, мог быть запечатлён на картине.

Сакральный для Самарской области шедевр можно увидеть до 23 ноября, после чего полотно вернётся в Русский музей.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
23 сентября 2025, 16:45
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С. Экология
71
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
23 сентября 2025, 15:59
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков. Общество
124
Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз.
23 сентября 2025, 15:47
В губернии стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»
Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз. Общество
117
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
162
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
195
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
23 сентября 2025  12:00
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
210
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
23 сентября 2025  11:49
В Самаре ограничат движение большегрузного транспорта во время проведения международного спортивного форума
399
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
23 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре должны быть комфортные и современные загородные оздоровительные лагеря»
198
