За один день шедевр «Бурлаки на Волге» в  Самарском областном художественном музее увидели 1 008 человек

Первый рекорд выставки одного шедевра «Бурлаки на Волге» в Самарском областном художественном музее.



В Самаре картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» из собрания Русского музея вызвала настоящий ажиотаж. За один день — воскресенье, 21 сентября — шедевр увидели 1 008 человек, установив тем самым первый рекорд посещаемости выставки. Об этом сообщила директор музея Алла Шахматова. С момента открытия экспозиции – 19 сентября – полотно уже увидели более двух тысяч посетителей.



История создания картины неразрывно связана с Волгой и Самарским краем: именно здесь, в селе Ширяево, летом 1870 года Репин начал работу над своим знаменитым полотном, наблюдая за настоящими бурлаками.



Гости выставки в Самаре с восторгом делятся впечатлениями, находят сходство с родственниками, а некоторые вспоминают легенду о том, что юный Фёдор Шаляпин, работавший на пристани, мог быть запечатлён на картине.



Сакральный для Самарской области шедевр можно увидеть до 23 ноября, после чего полотно вернётся в Русский музей.

Фото: минкульт СО