Юра Борисов приглашен в состав Американской киноакадемии

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Актеру Юре Борисову предложили войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук. Вместе с ним приглашение получили Карен Карагулян и Майки Мэдисон, сыгравшие в «Аноре», а также Джоди Комер («Убивая Еву», «Байкеры», «28 лет спустя»), Маргарет Куолли («Субстанция», «Однажды в Голливуде», «Бедные-несчастные») и Джейсон Момоа («Аквамен», «Форсаж-10», «Игра престолов»).

Список тех, кто удостоился такой чести, внушителен — в него входят не только актеры, но и режиссеры, кастинг-директора, костюмеры, аниматоры. Если все приглашенные (534 человека) согласятся, общее число членов академии увеличится до 11 120. Среди них — профессионалы из 60 стран и территорий за пределами Соединенных Штатов, что должно способствовать росту международного профиля академии.

В минувшем сезоне Борисову не удалось получить статуэтку «Оскар» за роль второго плана в романтической комедии «Анора», однако актер успешно начал голливудскую карьеру: за последние несколько месяцев стало известно о его участии в таких крупных проектах, как «Деннис» (режиссер Эмили Мортимер) и «Artificial» («Искусственный», режиссер Лука Гуаданьино), пишет Коммерсантъ.