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Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк

12 октября 2022 09:10
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Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк

Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскарад, который состоится 28 октября в 14.00 в Самарском зоопарке.
Тема маскарадных костюмов – герои русских сказок! Вспомните, сколько чудесных и захватывающих сказок есть в русской культуре. Какие яркие и интересные герои – богатыри, заколдованные царевны, лешие, кикиморы, домовые и конечно волшебные звери и птицы.


Вам предлагают выбрать одного из героев сказки, будь то царевна, богатырь, жар-птица или леший и примерить эту роль на себя. Придумайте костюм, сфотографируйтесь в нем и пришлите нам на почту zoonpo@yandex.ru до 25 октября до 12.00. В письме укажите ФИО, возраст участника, героя, которого вы изображаете и из какой он сказки. Никаких ограничений в исполнении костюма, полный полет фантазии.
Пять победителей получат пригласительные билеты на два лица в зоопарк на праздник 28 октября. Остальные участники, пришедшие на мероприятие в маскарадных костюмах сказочных героев, получат сувениры от зоопарка!
На мероприятии вас ждут конкурсы и викторины о русских сказках и сказочных героях. В программе сказочная акция «Погладь меня» с прирученными животными и волшебный аквагрим (с 13.00 до 15.00)!

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Теги: Мероприятия

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