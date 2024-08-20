Юные таланты представят Самарский регион на Международном детском культурном форуме

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Более 2 тыс. человек примут участие в III Международном детском культурном форуме, который пройдет с 22 по 24 августа на площадке отреставрированного Московского дворца пионеров на Воробьевых горах.

В этом году участниками станут более 2 тыс. ребят из всех 89 регионов Российской Федерации, а также гости из Индии, Египта, Сербии, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины, Китая, Бразилии, Приднестровья, Сирии, Туркмении, Узбекистана, Иордании и Ливии.

Самарскую область на культурном форуме представят 12 ребят - специализирующихся по самым разным направлениям (музыка, хореография, кино и анимация, театр, изобразительное искусство). Форум – это уникальное пространство для диалога, где можно заявить о себе, обсудить актуальные тенденции развития культуры и собственные возможности творческой реализации. Каждый день медиаперсоны форума – кураторы и спикеры – будут встречаться с участниками на различных площадках. «Участие в Детском культурном форуме — это всегда замечательная возможность для детей проявить свои таланты, обменяться опытом и познакомиться с участниками из разных регионов и стран. - отметила куратор самарской делегации, заведующий отделом социокультурного проектирования Агентства социокультурных технологий министерства культуры Самарской области Софья Сыромятникова. - В составе нашей делегации едут лучшие творческие силы - за плечами у ребят победы в престижных конкурсах и фестивалях».

Всего запланировано около 60 мероприятий, в их числе - мастер-классы, диалоги с выдающимися деятелями культуры, обзорные экскурсии и многое другое.

В течение трех дней ребята смогут принять участие в шести творческих направлениях, которые объединят более 60 мероприятий -это мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие уроки. Так, в рамках форума пройдут сессии, посвященные искусственному интеллекту и спецэффектам в кино. Юный талант Полина Андреева (Детская художественная школа им. М. Шагала г.о. Тольятти (Школа креативных индустрий)) раскроет творческий потенциал в направлении «Кино и анимация»: «Я уже участвовала и побеждала в нескольких творческих конкурсах в номинации «Мультипликация»: Всероссийском конкурсе молодых дарований по изобразительному искусству «Жигулевская палитра», Международном творческо-образовательном фестивале «Русские сезоны». Форум для меня - еще одна ступень вверх, - рассказала Полина. - С гордостью буду представлять нашу Самарскую область и нашу делегацию».

Кураторами направлений форума по традиции выступят выдающиеся деятели отечественной культуры: Сергей Безруков и Эдгард Запашный – «Театр и цирк», Егор Дружинин – «Хореография», Дмитрий Бак – «Литература и журналистика», Елена Проничева – «Музеи и изобразительное искусство», Гавриил Гордеев – «Кино и анимация», Ольга Хомова – «Музыка».

Среди специальных форматов форума в 2024 году – хакатон «Цифровизация в культуре». Также состоится международная сессия «Культурная дипломатия» с участием иностранных делегатов, квиз «Знание. Культура. Семья», приуроченный к Году семьи в России, и «Культурный поединок» между кураторами и участниками. Во время форума пройдет акция, организованная совместно с фондом «Защитники Отечества». Участники услышат о героизме российских бойцов из первых уст, напишут письма и запишут видео для тех воинов, которые сейчас героически защищают нашу Родину.

На форуме традиционно пройдёт финал «Конкурса детских инициатив» в сфере развития культуры и искусства. Финалисты покажут свои авторские проекты и получат обратную связь. Победителю окажут финансовую поддержку со стороны министерства культуры России.

Фото: департамент информационной политики СО