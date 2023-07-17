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XVI Фестиваль музыки и искусств “Тремоло” отличился разнообразием

17 июля 2023 10:36
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XVI Фестиваль музыки и искусств “Тремоло” отличился разнообразием

 

6-9 июля в Тольятти состоялось одно из крупнейших культурных событий лета – XVI Фестиваль музыки и искусств “Тремоло”. Он проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и собрал более пяти тысяч зрителей.

Большие итальянские каникулы

Впервые за многие годы фестиваль был тематическим. Культура Италии красной нитью прозвучала в Тольятти: художественный руководитель фестиваля “Тремоло” – итальянец, маэстро Фабио Мастранджело, два из четырех концертов – итальянская классика, перфоманс от театра “Вариант” – в стиле Венецианского карнавала, декорации – римские колонны и статуи, дресс-код для гостей – карнавальные маски. Выставка «Пространства и плоскости» от Музея Актуального Реализма и творческого объединения «Сады» добавляла утончённости. Атмосфера высокой итальянской культуры высказывалась в каждой детали. Всё в единстве и ничего лишнего. 

 

Такие разные концерты

Открылся фестиваль выступлением Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан во главе с дирижёром и великолепным саксофонистом Сергеем Васильевым. Солировала — юное дарование, насыщенный альт Аделя Музафарова. Представленная программа “Кино и джаз” исполнялась в Тольятти впервые и, судя по овациям, хорошо зашла тольяттинской публике.

Не менее успешно прошёл концерт “Возвращение в Сан-ремо” в исполнении солистов арт-проектов “ТенорА XXI века” и “VEGAS”. Голосами Дмитрия Сибирцева, Станислава Мостового, Сергея Писарева, Александра Боброва, Виктории Шевцовой, Анны Синицыной и Екатерины Миронычевой прозвучали хиты знаменитого фестиваля. Снова аншлаг, снова аплодисменты стоя.

Пожалуй, самым ожидаемым концертом сезона стало выступление маэстро Фабио Мастранджело. В этом году он представил зрителю программу итальянской киноклассики Dolce vita в исполнении Московского молодёжного симфонического оркестра. Билеты на этот концерт были распроданы ещё за месяц до начала фестиваля. И ожидания публики, несомненно, оправдались.

Яркой точкой фестиваля стал концерт ансамбля BIS-QUIT. Имея титул “Посла русской культуры в мире”, он оправдывает его вполне. В арсенале музыкантов – русские народные инструменты. А создаётся с их помощью шоу мирового класса. В исполнении ансамбля прозвучала программа “Opera VS Rock”: Штраус и Чайковский – в рок-обработке, Nirvana – в классическом звучании и другие неожиданные миксы. Вместе с бэндом выступили солисты Самарского академического театра оперы и балета Геогрий Шагалов и Анна Костенко, а также приглашённая звезда, солистка оперной труппы Мариинского театра Ольга Пудова.

– «Тремоло» — это очень крутой фестиваль для Тольятти, да и в целом для России. Я рада, что выступаю здесь с программой, которая объединяет два моих любимых жанра: классику и рок, — поделилась Ольга Пудова.

Электронная музыка с оркестром

Удачным экспериментом прозвучал DJ-сет в сочетании с живыми инструментами. Предваряя основную программу, на закате играли Крымский камерный оркестр «Новая гармония» и DJ Igor Gross. На цимбалах солировала известная блогер Lady Struna, Евгения Самохина; на этнических духовых инструментах — мультиинструменталист Татьяна Вохмина, некогда жившая и выступавшая в Тольятти.

Звучание электронной музыки гармонично дополнялось импровизациями живых инструментов. Так задуманный как пре-пати сет заявил о себе как об отдельном достойном внимания событии фестиваля. Вероятно, это не последняя коллаборация «Тремоло» с брендом White Style Party.

 

Фестиваль для детей и молодежи

Исключительным событием в череде ярких моментов «Тремоло» стал фестиваль для детей и молодёжи «Тремоло — детям!». Мастер-классы по театру, хореографии, музыке и лекторий для начинающих искусствоведов прошли в два блока: для младшего и старшего возраста. Беспрерывно работали площадки для самых маленьких гостей. В центре фестиваля наградили победителей Всероссийского конкурса рисунков «Музыка на бумаге», который уже в девятый раз прошёл под эгидой «Тремоло». Кульминацией стал концерт Крымского камерного оркестра «Новая гармония». Было жарко. Но бодро и весело. Очевидно, что и этот формат оказался к месту.

– Год от года фестиваль «Тремоло» становится лучше и интереснее. Мы ищем новые формы искусства и привозим именитых артистов. Зритель голосует рублём. И, раз у нас полные залы, значит, мы делаем то, что нашему городу нужно, — подытожил автор идеи и директор фестиваля Алексей Возилов.

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