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Выставка 12/12 в «ЗИМ Галерее»: дружеское противостояние самарских и тольяттинских художников

6 февраля 2024 11:26
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Выставка 12/12 в «ЗИМ Галерее»: дружеское противостояние самарских и тольяттинских художников

С 7 по 11 февраля в «ЗИМ Галерее» пройдет выставка-предпоказ аукциона современного искусства 12/12, организованного проектом Vita Brevis. Сам аукцион состоится 17 февраля в Тольятти.

Основой концепции 12/12 стало виртуальное дружеское дерби Самарского и Тольяттинского арт-миров. Чтобы как можно полнее отразить весь спектр современного искусства на одной площадке встретятся стрит-арт, граффити, графика, живопись, скульптура и керамика. У самарцев есть уникальная возможность познакомиться на одной площадке с работами художников двух крупнейших областных городов и выбрать искусство «для себя».

В день открытия выставки в «ЗИМ Галерее» куратор аукциона Денис «Вертиго» Кандалин проведет экскурсию и познакомит с экспозицией.

В Самаре выставка проходит при поддержке концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», открывшего одноименную галерею в которой объединил разные виды искусств и жанров.   

Открытие выставки состоится 7 февраля в 19:00

 

График работы в другие дни:

Чт-Пт 16:00 – 21:00

Сб-Вс 15:00 – 21:00

Вход свободный.

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