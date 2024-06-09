134

Вячеслав Федорищев осмотрел музей истории Новокуйбышевска, отремонтированный в прошлом году по нацпроекту "Культура", который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



Здесь обновили фасад, полностью заменили кровлю, оборудовали входную группу вывеской с подсветкой. Также заменили систему вентиляции, которая обеспечивает оптимальный режим хранения музейных экспонатов.



В музее работают экспозиции "Город – Роман – Эпопея", "Война в масштабе фактов". Последняя посвящена Гражданской, Великой Отечественной, Афганской и чеченской войнам. В прошлом году экспозиция была дополнена разделом об СВО. Здесь посетители могут узнать о причинах спецоперации, борьбе с нацизмом, подвигах новокуйбышевцев и помощи тыла участникам спецоперации.



Врио губернатора пообщался с директором учреждения Еленой Чубаковой, узнал о том, что планируется выпуск книги о музее - небольшим тиражом. Вячеслав Федорищев пообещал помочь издать книгу в большем количестве. Также глава региона сообщил о том, что в будущем планирует организовать встречу с музейным сообществом Самарской области, и пригласил Елену Чубакову присоединиться к этому мероприятию.

Фото: пресс-служба правительства СО