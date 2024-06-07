Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры

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На Петербургском международном экономическом форуме стенд Самарской области посетила Министр культуры РФ Ольга Любимова. С врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым они обсудили ближайшие планы в сфере культуры.

Глава региона выразил благодарность министру: «Ольга Борисовна, спасибо большое, что нас поддерживаете». Ольга Любимова отметила, что планов в Самарской области много. Она напомнила о недавнем открытии в Самаре филиала Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни – здании, по словам министра, «невероятной красоты». «Большой путь дальше по запускам, по интересным выставкам, по детским центрам, по образовательно-просветительским программам. Очень важно, чтобы все это вместе с регионом нам удалось воплотить в жизнь», - отметила она.

Также министр обратила внимание нового руководителя области на Самарский государственный институт культуры и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. В свою очередь Вячеслав Федорищев пригласил министра культуры в Самарскую область. Стороны также договорились о дальнейшей встрече для обсуждения планов на будущее, в том числе по реализации национального проекта «Культура». «В следующий раз увидимся в Самаре», - подчеркнула Ольга Любимова.

Фото: пресс-служба правительства СО