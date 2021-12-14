"Всё со мной будет хорошо": Хлебникова впервые после пожара записала аудиосообщение к фанатами

100

Российская певица Марина Хлебникова, которая получила сильные ожоги в результате пожара, впервые сама вышла на связь с поклонниками. Она записала аудиосообщение, которое появилось в инстаграм-аккаунте артистки, пишет Лайф.

"Как хорошо же, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Так что всё со мной будет хорошо", — отметила звезда.

Она пообещала и дальше выходить на связь с фанатами через аудиосообщения, который будут размещаться на её странице в "Инстаграме".

Фото: соцсети