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Всероссийский конкурс «Культурный след»: в Самарской области может появиться необычный арт-объект

30 апреля 2021 14:51
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Проект Екатерины Николаенко посвящён истории строительства Самара-Златоустской железной дороги и ветки Звезда-Пугачевск-Ершов.

Эксперты Всероссийского конкурса «Культурный след» объявили 16 проектов, которые вошли шорт-лист. Среди них арт-объект из Самарской области.

В этом году конкурс объединил почти 1000 участников из 50 регионов России. 

«В России действительно огромное количество очень интересных мест, прежде всего связанных с историей, с событиями или с выдающимися личностями. И это мало где формализировано. И очень здорово, что люди знают историю своей малой родины и хотят поделиться этим с другими. Мы сразу выделяли проекты, когда авторы предлагали установить не просто памятник, а искали контекст, который поможет шире взглянуть на то или иное событие» - поделился эксперт конкурса Артём Укропов.

Проект Екатерины Николаенко посвящён истории строительства Самара-Златоустской железной дороги и ветки Звезда-Пугачевск-Ершов. Арт-объект будет прославлять  непростой труд   жителей станции Звезда, способствовать сохранению исторических фактов становления и развития поселка.  Стела с импровизированной картой Самарской области  создаст картину взаимосвязи станции Звезда с другими туристическими объектами Самарской области. Планируется, что возле  арт-объекта  станут проводить праздник села, который традиционно совпадает с  Днём Железнодорожника, устраивать для школьников выездные уроки истории родного края, лекции и другие культурно-массовые патриотические мероприятия, принимать туристические группы.

Скоро в городах авторов проектов, которые вошли в шорт-лист, будут объявлены общественные слушания. 5 проектов, которые получат общественную поддержку, будут реализованы до конца этого года.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. 

 

Теги: арт-объект Всероссийский конкурс

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