Главные новости:
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи

5 сентября 2025 17:09

5 сентября 2025 17:09
113
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.

6 сентября, в 15:00, в Кинеле, (ул. Ново-Садовая/Молодогвардейская, территория озера Ладное) пройдет Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий «АРТиКУЛ». Ежегодный летний форум вновь соберет представителей самых актуальных течений: танцоров, граффитистов, киберспортсменов, дизайнеров, фотографов, видеографов, режиссеров и музыкантов.   0+

Фестиваль «АРТиКУЛ» – это большая творческая онлайн и офлайн-площадка, на которой можно заявить о себе, став участником конкурсной программы для представителей разных молодежных направлений.

Тема фестиваля 2025 года: «Мой путь» — участники будут бороться не только за звание лауреатов, но и за специальные образовательные сертификаты, которые можно направить на обучение и развитие в своем творческом направлении. Свою малую родину на «АртиКУЛе» представляют ребята из Самарской, Саратовской, Волгоградской, Калужской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.

Гости фестиваля увидят и оценят выступления молодежных танцевальных коллективов и музыкальных групп; побывают на площадке граффити и фестивале красок; выберут лучшие презентации фотографов, видеографов и дизайнеров; узнают о модных тенденциях от современных молодых дизайнеров, сделают селфи в фотозонах и отыщут в себе таланты во время образовательного интерактива.

Трек «Цифровые индустрии» представит номинации «Киберспорт» и «Графический дизайн» и «Нейросети».

Самые ценные призы для участников – это специальные образовательные сертификаты на развитие таланта. Такие сертификаты могут достаться тем, кто своими выступлениями и проектами докажут зрителям и членам жюри, что им необходима поддержка для развития в своем направлении. Сертификаты можно направить на оплату обучения, мастер-классов, повышение квалификации.

Помимо конкурсной программы, фестиваль решает важные социальные задачи: помогает развивать общественные пространства, пропагандирует здоровый образ жизни, помогает молодым уверенно вписать свое имя во всероссийскую культурную повестку.

Первый фестиваль прошел в 2017 году. Пять лет он был в статусе областного, а в 2022 году стал всероссийским.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

