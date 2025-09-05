Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи

113

6 сентября, в 15:00, в Кинеле, (ул. Ново-Садовая/Молодогвардейская, территория озера Ладное) пройдет Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий «АРТиКУЛ». Ежегодный летний форум вновь соберет представителей самых актуальных течений: танцоров, граффитистов, киберспортсменов, дизайнеров, фотографов, видеографов, режиссеров и музыкантов. 0+

Фестиваль «АРТиКУЛ» – это большая творческая онлайн и офлайн-площадка, на которой можно заявить о себе, став участником конкурсной программы для представителей разных молодежных направлений.

Тема фестиваля 2025 года: «Мой путь» — участники будут бороться не только за звание лауреатов, но и за специальные образовательные сертификаты, которые можно направить на обучение и развитие в своем творческом направлении. Свою малую родину на «АртиКУЛе» представляют ребята из Самарской, Саратовской, Волгоградской, Калужской областей, Республик Татарстан, Башкортостан, Бурятия и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.

Гости фестиваля увидят и оценят выступления молодежных танцевальных коллективов и музыкальных групп; побывают на площадке граффити и фестивале красок; выберут лучшие презентации фотографов, видеографов и дизайнеров; узнают о модных тенденциях от современных молодых дизайнеров, сделают селфи в фотозонах и отыщут в себе таланты во время образовательного интерактива.

Трек «Цифровые индустрии» представит номинации «Киберспорт» и «Графический дизайн» и «Нейросети».

Самые ценные призы для участников – это специальные образовательные сертификаты на развитие таланта. Такие сертификаты могут достаться тем, кто своими выступлениями и проектами докажут зрителям и членам жюри, что им необходима поддержка для развития в своем направлении. Сертификаты можно направить на оплату обучения, мастер-классов, повышение квалификации.

Помимо конкурсной программы, фестиваль решает важные социальные задачи: помогает развивать общественные пространства, пропагандирует здоровый образ жизни, помогает молодым уверенно вписать свое имя во всероссийскую культурную повестку.

Первый фестиваль прошел в 2017 году. Пять лет он был в статусе областного, а в 2022 году стал всероссийским.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО