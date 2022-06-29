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Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
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Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня

29 июня 2022 10:57
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Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня

Полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина - https://grushinfestival.ru/сцены

Все площадки фестиваля начнут работу 30 июня. На Главной сцене пройдут сольные концерты Екатерины Котеночкиной, Вадима Мищука, Романа Ланкина, Павла Фахртдинова и Ромарио.

1 июля на Главную сцену с сольными концертами выйдут Вадим Егоров, Галина Хомчик, Ирина Сурина, Елена Фролова и квартет Необарды. В 21.00 состоится выступление Олега Митяева и группы «Ирония судьбы».

В 19.20 на главной сцене пройдет концерт, посвященный 90-летию Евгения Евтушенко.

2 июля на главной сцене появятся Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Роман Ланкин, Тимур Шаов. Никита Высоцкий исполнит произведения Владимира Высоцкого и презентует уникальное ледовое шоу, посвященное его памяти и юбилею концерта в Куйбышевском Дворце спорта.

Новинкой этого года станет сцена «У Грушинского костра», на которой барды будут вместе петь под гитару.

Кроме концертов, на фестивале будет множество мастер-классов и творческих встреч.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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