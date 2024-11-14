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15 ноября в 14:00 в Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры», в котором прозвучат песни на стихи и музыку талантливых молодых поэтов и композиторов Кошкинского района. Музыкально-поэтическая встреча станет завершающим событием Марафона «Кошкинские Лиры».



Марафон «Кошкинские Лиры» – проект, призванный открывать новые имена в поэзии и оказывать поддержку молодым авторам. Его реализацией занимаются Межпоселенческое управление культуры Кошкинского района и Кошкинская центральная библиотека при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На протяжении марафона его участники сочиняют стихи и обращаются к разным формам поэтического искусства, а также пишут музыку к получившимся текстам.



На гала-концерте Марафона «Кошкинские Лиры» самарской публике будут представлены песни на стихи талантливых поэтов, отобранные членами жюри проекта. Концерт станет значимым событием в культурной жизни Самары и Кошкинского района, явив собой замечательный пример того, что даже в небольших и отдалённых районах можно успешно заниматься крупными и значимыми проектами в сфере литературы и музыки.



Вход свободный!

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