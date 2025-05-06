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В Самарской филармонии с большим успехом прошел концерт завершающий проект «Встанем за Отечество»

6 мая 2025 18:50
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Победители третьего сезона проекта выступили на концерте со своими авторскими сочинениями.

4 мая в Самарской филармонии с большим успехом прошел концерт завершающий проект «Встанем за Отечество», посвященный 80-летию Великой Победы и героизму защитников нашей Родины.

Проект включает в себя проведение смотра-конкурса произведений современных российских композиторов и поэтов на тему специальной военной операции на Украине, героических подвигов наших солдат, защищающих свою Родину. Конкурс длился 2 месяца, с 4 февраля по 12 апреля.

Победители третьего сезона проекта выступили на концерте со своими авторскими сочинениями. Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Ирина Калягина, министр культуры Самарской области, отметила: «Проведение мероприятий, наполненных духом патриотизма, открывает новые горизонты для творческого самовыражения и позволяет выявить яркие таланты, которые есть в нашем регионе. Самарская земля славится своими традициями и культурным наследием, и такие события помогают не только сохранить их, но и интегрировать в современное искусство. Это способствует развитию региональной культуры и вдохновляет молодое поколение на творчество».

Вечер стал ярким и проникновенным выражением любви к Отечеству, уважения к подвигу предков и гордости за свою страну.  Проект призван напомнить о важности сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

Мощную поддержку участникам проекта оказали ведущие солисты Самарской филармонии —  Оксана Антонова (сопрано), Инесса Балабек (меццо-сопрано), Вадим Зубков (баритон), Антон Степанов (бас), а также Академический симфонический оркестр под руководством художественного руководителя филармонии, народного артиста РФ Михаила Щербакова.

В выступлении приняли участие Казачий хор Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря «Волжские станичники», Сводный хор ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус», Сводный Самарский казачий кадетский хор «Голос Поколений» (художественный  руководитель коллективов — Максим Горельченко); Народный коллектив «Академический хор ветеранов «Славия», МУ ДО ДШИ № 4 г.о. Самара (руководитель — Мария Алтаева); Народный вокальный коллектив ансамбль «Дольче», МУ «Дворец ветеранов» г.о. Самара (руководитель — Мария Алтаева); Академический хор VIVAT Самарского университета (руководители: профессор Николай Герасимов, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Наталья Герасимова); Хор «Майолика» Самарского государственного технического университета, (руководитель — Галина Вохмянина); Губернский молодёжный хор «Золотая лира» (художественный руководитель — Почётный гражданин Самарской области, Заслуженный работник культуры РФ, Кавалер ордена «Дружбы», профессор Владимир Ощепков); хор «Поющая эскадрилья» ВУЦ им. Героя Советского Союза Г.П. Губанова при Самарском национальном исследовательском университете им. С. П. Королёва (художественный руководитель — Алексей Пензенцев); Хор «Аэрир» Самарского колледжа строительства и предпринимательства НИУ МГСУ (художественный руководитель — Дина Евсеева); Академический хор ветеранов войны и труда МБУ «Дворец ветеранов» г.о. Самара (художественный руководитель — Алексей Пензенцев).

Михаил Александрович перед концертом поделился своими мыслями: «Дорогие друзья, во-первых, поздравляю всех с 80-летним юбилеем Победы. Мы, создавая эту патриотическую программу, хотели поддержать наших бойцов, героев, которые сейчас защищают нашу Родину. Верим в победу, и она к нам придет!»

Почётным гостем и участником концерта стал заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, чьё творчество пронизано патриотизмом и любовью к России. Его яркое выступление стало настоящим подарком для зрителей и вдохновило всех участников проекта.

Концерт «Встанем за Отечество» стал не просто демонстрацией талантов, а важным шагом в формировании патриотического сознания, укреплении духовных ценностей и консолидации общества.

«Концерт “Встанем за Отечество” — это настоящий гимн мужеству и героизму наших солдат! Спасибо организаторам за такой важный и нужный проект!», — поделился впечатлениями один из зрителей.

Вечер завершился бурными аплодисментами и словами благодарности в адрес исполнителей и организаторов. Многие зрители отмечали, что концерт «Встанем за Отечество» стал для них настоящим источником вдохновения и помог почувствовать свою причастность к великой истории нашей страны.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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