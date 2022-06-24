«Вот так и живем»: актеры театра драмы показали спектакль для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале

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23 июня Самарский академический театр драмы им. М. Горького в клубе ФГБУ «426 ВГ» Минобороны России сыграл для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции и проходящих лечение в госпитале, спектакль Михаила Лебедева «Вот так и живем» по рассказам «Микроскоп» и «Верую» Василия Шукшина.

Жизнелюбие Василия Шукшина, как автора текста, на основе которого сыграно несколько эпизодов в спектакле видно в каждой сцене.

В постановке были заняты: народный артист РФ, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов, артисты Иршат Байбиков, Алина Василенко, Сергей Видрашку, Сергей Маркелов, Виолетта Шулакова.

Перед началом спектакля главный режиссёр САТД им. М. Горького Михаил Лебедев тепло поприветствовал военнослужащих:

«Вы выбрали тяжёлую, но благородную профессию – защищать национальные интересы нашего Отечества. Я также как и все россияне люблю свою Родину, мы тоже служим, правда наша жизнь и наша служба происходит в театре, в условиях мирного неба над головой. Мы хотим поддержать вас нашим творчеством, нашими эмоциями. Мы желаем вам здоровья, успешного завершения поставленной задачи и возвращения домой к семьям!»

По окончании мероприятия благодарные зрители бурными аплодисментами поблагодарили артистов за спектакль. Начальник ФГБУ «426 ВГ» Минобороны России – полковник медицинской службы Михаил Юрьевич Игнатов поблагодарил коллектив: «Командование военного госпиталя выражает глубокую благодарность артистам Самарского академического театра драмы им. М.Горького за проведённый спектакль. Желаем вам дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и доброго настроения!»

На выходе из зала благодарные зрители выразили свою признательность в адрес артистов театра:

«Спасибо театру за показанный спектакль. Очень понравился, мы впечатлены! Всё на высоте, актерская игра порадовала! Просто супер, смотришь и веришь происходящему на сцене! Спасибо вам и приезжайте к нам еще!», сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО