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Волжский хор примет участие в праздничном концерте для жителей Казани ко Дню Победы

6 мая 2021 17:55
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Участие самарского коллектива в праздничном концерте — это пример исторического единения двух народов.

7 мая Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова,  примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в городе Казань. По традиции, его откроет президент Республики Татарстан  Рустам Нургалиевич Минниханов.

Затем со сцены Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в исполнении Волжского хора прозвучат новые композиции, специально написанные в этому знаменательному мероприятию — «Ты стояла молча», «У стен Рейхстага», частушки «Вроде ничего», а также  легендарные военные песни «День Победы» и «Катюша.

Участие самарского коллектива в праздничном концерте — это пример исторического единения двух народов. Для каждого из них Победа в Великой Отечественной Войне является событием, наполненным особым смыслом. Поэтому мероприятие, посвящённое великому подвигу, пронизано драматизмом и грандиозностью, которые передают те самые настроения военного времени и не дают нам забывать наших героев.

 

Теги: Волжский хор Казань концерт

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