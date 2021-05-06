Волжский хор примет участие в праздничном концерте для жителей Казани ко Дню Победы

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7 мая Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова, примет участие в торжественном мероприятии, посвящённом 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в городе Казань. По традиции, его откроет президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Затем со сцены Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в исполнении Волжского хора прозвучат новые композиции, специально написанные в этому знаменательному мероприятию — «Ты стояла молча», «У стен Рейхстага», частушки «Вроде ничего», а также легендарные военные песни «День Победы» и «Катюша.

Участие самарского коллектива в праздничном концерте — это пример исторического единения двух народов. Для каждого из них Победа в Великой Отечественной Войне является событием, наполненным особым смыслом. Поэтому мероприятие, посвящённое великому подвигу, пронизано драматизмом и грандиозностью, которые передают те самые настроения военного времени и не дают нам забывать наших героев.