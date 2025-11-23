Я нашел ошибку
Главные новости:
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».
Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»
Он погиб в ДТП вечером 21 ноября в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. 
В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым
В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра состоится в четверг, 27 ноября.
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
В Самаре температура воздуха ночью +2, +4°С, днем прогреется до +8°С. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4-11 м/с.
24 ноября в регионе без осадков, местами туман, до +9°С
Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.
Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
Завтра в губернии ожидается туман
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»

23 ноября 2025 15:16
180
Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.

Вокальный ансамбль «Борчане» (руководитель - Владимир Андреевич Кутыга, заслуженный работник культуры РФ) Борского районного Дома культуры представил наш Самарский регион на Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг».

Осенью этого года коллектив стал обладателем Гран-При конкурса, а 19 ноября принял участие в Гала-концерте на сцене Государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Георгиевны Бабкиной в Москве.

Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.

 

Фото:   минкульт СО

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
393
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
494
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
530
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
490
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
722
Весь список