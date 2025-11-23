Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»

180

Вокальный ансамбль «Борчане» (руководитель - Владимир Андреевич Кутыга, заслуженный работник культуры РФ) Борского районного Дома культуры представил наш Самарский регион на Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг».



Осенью этого года коллектив стал обладателем Гран-При конкурса, а 19 ноября принял участие в Гала-концерте на сцене Государственного академического театра «Русская песня» под руководством Надежды Георгиевны Бабкиной в Москве.



Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.

Фото: минкульт СО