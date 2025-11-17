Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество мандаринов в день
Названо допустимое количество мандаринов в день
Всего на месте вызова работали 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Кинель-Черкасском районе сегодня горела баня
Иван Носков: «У Самары хорошая школа бокса, этот вид спорта мы обязательно будем поддерживать и развивать»
В Самаре завершились Всероссийские соревнования по боксу на призы Василия Шишова
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
В Самарской области 11 многодетных семей получили комфортное жилье по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ.
«Крылья Советов» готовятся к очередному поединку в рамках первенства РПЛ
В Самаре скончался известный судья Владимир Кучер
В Самаре скончался известный судья Владимир Кучер
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве

17 ноября 2025 14:03
118
Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве
 

Лучшей среди исполнителей песен стала Марина Курносова из села Ягодное Ставропольского района.

Девушка приняла участие в ежегодном международном конкурсе "Искусство не знает границ" (6+). В этом году здесь было три тысячи человек. Они состязались в пяти творческих номинация, касающихся вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декоративно-прикладного искусства и художественного слова. Среди участников — жители России, Белоруссии и Казахстана.

Марина Курносова заявилась в номинации "Вокальное искусство" в категории 24 года и старше. Она исполнила песню "Моя Россия" и по итогам конкурса была удостоена диплома лауреата первой степени.

Вокалистка давно занимается во взрослом отделении эстрадной студии, которая действует при ягодинском дворце культуры. Художественный руководитель Екатерина Печкурова сообщила, что здесь девушку все ласково называют "птичка певчая". По ее словам, победа молодой сельчанки в конкурсе — это гордость не только для местного ДК, но и для всех ягодинцев, пишет Сова.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
115
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
212
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1540
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1524
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1384
Весь список