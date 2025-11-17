Вокалистка из Ставропольского района победила на международном конкурсе в Москве

118

Лучшей среди исполнителей песен стала Марина Курносова из села Ягодное Ставропольского района.

Девушка приняла участие в ежегодном международном конкурсе "Искусство не знает границ" (6+). В этом году здесь было три тысячи человек. Они состязались в пяти творческих номинация, касающихся вокала, хореографии, игры на музыкальных инструментах, декоративно-прикладного искусства и художественного слова. Среди участников — жители России, Белоруссии и Казахстана.



Марина Курносова заявилась в номинации "Вокальное искусство" в категории 24 года и старше. Она исполнила песню "Моя Россия" и по итогам конкурса была удостоена диплома лауреата первой степени.



Вокалистка давно занимается во взрослом отделении эстрадной студии, которая действует при ягодинском дворце культуры. Художественный руководитель Екатерина Печкурова сообщила, что здесь девушку все ласково называют "птичка певчая". По ее словам, победа молодой сельчанки в конкурсе — это гордость не только для местного ДК, но и для всех ягодинцев, пишет Сова.