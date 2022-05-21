Военно-исторический музей ЦВО в Самаре встретил "ночных посетителей"

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Самарский Военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) принял участие во всероссийской акции "Ночь музеев". Организованные в рамках акции вечерние и ночные экскурсии посетили сотни горожан и военнослужащих.

Помимо внутренних залов посетители смогли увидеть уличные экспозиции посвященные военной истории от средних веков до современности. Также напротив входа в музей была организована сцена на которой с концертной программой выступили артисты и ансамбль песни и пляски "Волжские казаки". Изюминкой мероприятия стал концерт военного оркестра гвардейского миротворческого соединения общевойсковой армии ЦВО. Музыканты выступили на открытом балконе музея, исполнив знаменитые военные марши разных эпох.

"Ночь музеев" - это уникальная акция, когда культурные учреждения по всей России работают в вечернее и ночное время. В эти дни посетителей музеев ждут специально подготовленные экскурсии, выставки, квесты, творческие занятия, мастер-классы и концерты.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО