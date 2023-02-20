В Музее имени Алабина откроется выставка «Разящая красота. Оружие Востока»

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22 февраля в 10:00 Музее имени Алабина откроется выставка «Разящая красота. Оружие Востока» — более 100 видов оружия: клинковое, древковое и огнестрельное. Пистолеты и ружья, сабли, мечи и кинжалы, топоры. Экспонаты датируются XVII-XIX веками. Посетители увидят утонченный декор, выполненный в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня. Невероятной красоты рукояти кинжалов, травленые узоры клинков, инкрустированные ножны.

На выставке впервые будет представлена полная коллекция оружия из собрания музея — страны Востока, Японии, Китая, Индии, Ирана, Турции, Кавказа.

Для музея эта выставка уникальна, потому что ранее выставлялись только отдельные экспонаты восточной коллекции в рамках других выставок. Отдельно коллекцию Востока (в наиболее полном виде) музей еще не показывал. По мнению сотрудников музея, именно восточное оружие является наиболее яркой частью музейного собрания, наиболее роскошной, богато украшенной.

Выставка продлится до 28 мая 2023 года.

Цена билета:

взрослый — 200

льготный — 150

до 16 лет — бесплатно. Посещение выставки и экскурсия в день открытия бесплатны.

Возрастные ограничения 6+

Фото: минкульт СО