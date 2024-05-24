В исполнении артистов Шостакович Опера Балет состоялся концерт «Созвучие» 

23 мая на Малой сцене Шостакович Опера Балет состоялся концерт камерной музыки «Созвучие».
В камерной обстановке прозвучали шедевры классической музыки. Гости вечера услышали произведения А.Дворжака, Д.Шостаковича, С.Лысенко. П.Чайковского и Дж. Пуччини.
Исполнители:
Духовой квинтет Шостакович Опера Балет
Дмитрий Волков (флейта)
Андрей Уймин (гобой)
Константин Ключников (кларнет)
Кирилл Гольченко (фагот)
Руслан Спиридонов (валторна)
Струнный квартет «Анима»
Ирина Галкина (скрипка)
Елизавета Лукшина (скрипка)
Александра Ерёмина (альт)
Алёна Погорелова (виолончель)
Фото: Александр Крылов
Фото предоставлено пресс-службой САТОБ