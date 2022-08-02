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Виртуальный концертный зал в Сызрани открывает новый сезон

2 августа 2022 18:27
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Состоится видеотрансляция из концертного зала Московской государственной филармонии.

В рамках Национального проекта «Культура» — «Виртуальный концертный зал» 6 августа в 12 часов состоится видеотрансляция из концертного зала Московской государственной филармонии.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством дирижера Сергея Скрипка представят концертную программу «От всей души!». В программе концерта прозвучит музыка из кинофильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Осенний марафон», «Любовь и голуби», «Старый Новый год», «Свадьба», «Афоня», «100 грамм для храбрости», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Блондинка за углом», «Белое солнце пустыни», «Девичья весна», «Королева бензоколонки», «Стряпуха», «Суета сует», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Дайте жалобную книгу», «Карнавальная ночь», «Семь стариков и одна девушка».

Продолжительность трансляции концерта – 1 час

Виртуальный концертный зал ждет зрителей!

Забронировать места можно по телефону: 33-38-39, 98-61-64

Виртуальный концертный зал – это возможность увидеть виртуальные представления звезд мирового уровня не покидая родного города для взрослых и детей.

 

Фото:   минкульт СО

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