ВГИК: мастерская Сергея Соловьева будет носить его имя до выпуска студентов

171

Мастерская Сергея Соловьева во ВГИКе будет носить имя режиссера до выпуска студентов. Об этом ТАСС сказал ректор института Владимир Малышев.

Народный артист России, кинорежиссер, сценарист и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев умер в понедельник в возрасте 77 лет.

"В прошлом году Сергей Александрович набрал режиссеров, в этом году - актеров. Он с ними занимался постоянно. Он очень оригинальный творчески человек. У него своя система обучения творчеству и своя педагогическая система. Она нестандартная. Даже удивляешься, когда он кого-то набирает, думаешь: "Господи, какие-то вроде немножко странные, оригинальные ребята к нему идут". А потом выходят талантливые, подготовленные профессионалы", - рассказал собеседник ТАСС.

Соловьев строил планы и собирался выпустить своих студентов. "Я так порадовался, когда он позвонил в начале лета, когда у нас идет набор, и сказал: "Режиссеров набрал, в этом году должен мастерскую актеров набрать". Набрал. И, конечно, мы рассчитывали, что это будет долго, и он еще выпустит мастерскую", - сказал Малышев.

"Мастерская Сергея Александровича до окончания курса будет называться мастерской Соловьева. Нам надо думать, кто продолжит обучение этой мастерской", - сказал он.

По словам Малышева, Соловьев работал до последнего и действительно был настроен на будущее.

Фото: ТАСС