Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день братья Бородачевы возглавляют всероссийский рейтинг в этом виде оружия.
В Новогорске завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах среди мужчин
Коллективный иммунитет в стране достиг 55,8%.
Мурашко заявил, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась
Ранее суд избрал ему меру пресечения, запретив общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья.
Депутат Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность
В регионе также разрешили родителям посещать детские новогодние утренники.
Работу заведений общепита в регионе планируют продлить до часу ночи в преддверии новогодних праздников
По словам ректора вуза Владимира Малышева, режиссер "работал до последнего".
ВГИК: мастерская Сергея Соловьева будет носить его имя до выпуска студентов
В составе национальной команды России выступили представители Самарской области Александр Арзамасов и Игнат Маскальчук.
В Греции завершился отборочный этап чемпионата Европы по спорту глухих
Команда вновь соберется 11 января, после прохождения медицинского осмотра отправится на сборы в Турцию.
"Крылья Советов" ушли в отпуск
Контракт футболиста истекает в конце 2021 года.
Алжирский защитник Мехди Зеффан покидает "Крылья Советов"
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.41
-0.2
EUR 82.87
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ВГИК: мастерская Сергея Соловьева будет носить его имя до выпуска студентов

13 декабря 2021 22:52
171
По словам ректора вуза Владимира Малышева, режиссер "работал до последнего".

Мастерская Сергея Соловьева во ВГИКе будет носить имя режиссера до выпуска студентов. Об этом ТАСС сказал ректор института Владимир Малышев.

Народный артист России, кинорежиссер, сценарист и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев умер в понедельник в возрасте 77 лет.

"В прошлом году Сергей Александрович набрал режиссеров, в этом году - актеров. Он с ними занимался постоянно. Он очень оригинальный творчески человек. У него своя система обучения творчеству и своя педагогическая система. Она нестандартная. Даже удивляешься, когда он кого-то набирает, думаешь: "Господи, какие-то вроде немножко странные, оригинальные ребята к нему идут". А потом выходят талантливые, подготовленные профессионалы", - рассказал собеседник ТАСС.

Соловьев строил планы и собирался выпустить своих студентов. "Я так порадовался, когда он позвонил в начале лета, когда у нас идет набор, и сказал: "Режиссеров набрал, в этом году должен мастерскую актеров набрать". Набрал. И, конечно, мы рассчитывали, что это будет долго, и он еще выпустит мастерскую", - сказал Малышев.

"Мастерская Сергея Александровича до окончания курса будет называться мастерской Соловьева. Нам надо думать, кто продолжит обучение этой мастерской", - сказал он.

По словам Малышева, Соловьев работал до последнего и действительно был настроен на будущее.

 

Фото:    ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
320
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
342
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
699
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
937
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
2406
Весь список