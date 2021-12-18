Вечер к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина пройдет в цирке на Цветном бульваре

111

Московский цирк на Цветном бульваре к 100-летию со дня рождения легендарного, любимого миллионами зрителей актера Юрия Никулина соберет его коллег, цирковых артистов, ветеранов цирка, общественных деятелей на вечер, посвященный памяти народного артиста, сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

"Это будет специальный вечер, для себя, для друзей, для родных и близких, для ветеранов, безусловно. Скорее всего, будут приглашены ребята из школы-интерната, который носит имя Юрия Владимировича Никулина. Приглашены директора других цирков", - рассказал ТАСС в преддверии вечера пресс-секретарь цирка, внук актера Юрий Никулин.

По его словам, вести мероприятие будет генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. И если изначально планировалось грандиозное и пафосное действо, то потом от этой идеи решили отказаться: и пандемия внесла коррективы, и Юрий Владимирович не любил праздновать "шумно, громко и помпезно", отметил собеседник агентства. "Он больше отдавал предпочтение скромности, семейному кругу, застолью, уюту. Поэтому все случилось, как и должно было случиться", - добавил пресс-секретарь.

От воссоздания клоунских реприз Никулина было решено отказаться, на вечере выступят артисты цирка, прозвучат песни, которые он исполнял, будут затронуты все аспекты жизни Юрия Никулина: война, цирк, кино, юмористическая передача "Белый попугай", сообщил внук актера.

Режиссер юбилейного вечера Евгений Шевцов рассказал ТАСС, что они хотели создать домашнюю атмосферу. "Пытались сделать домашнюю атмосферу, у нас это получилось", - сказал Шевцов. Он приоткрыл завесу тайны и рассказал, что финальную песню исполнят члены семьи Никулина, на экране будут показывать трогательные видео. Кроме того, организаторам удалось с помощью искусственного интеллекта воссоздать образ самого Юрия Никулина, который обратится ко зрителям.

Юрий Никулин - народный артист СССР, советский и российский артист цирка, известный и любимый зрителями киноактер, цирковой режиссер, директор цирка на Цветном бульваре.

Первое выступление на манеже состоялось 25 октября 1948 года. В 1981 году перешел на должность главного режиссера цирка на Цветном бульваре. С 1983 года являлся директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре.

Именно при Никулине для цирка было построено новое здание, которое открыли в 1989 году. Цирк носит его имя с 1996 года.

Артист дебютировал в кино в 1958 году в эпизодической роли пиротехника в фильме "Девушка с гитарой". Сыграл во многих популярных и любимых советских фильмах, среди которых, в частности, "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Старики-разбойники", "Когда деревья были большими". Он был разнохарактерным актером с широким диапазоном, играя как комедийные, так и драматические, глубокие роли. В 1993-1997 годы вел юмористическую телепередачу "Белый попугай". Умер 21 августа 1997 года на 76-м году жизни в Москве.

Фото из открытых источников