Валерий Леонтьев решил покинуть сцену

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Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев сделал официальное заявление: народный артист России завершает музыкальную карьеру.

"Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально", – цитирует ТАСС его слова.

Чигирев отметил, что Валерий Леонтьев уже давно не дает концертов и не участвует в съемках телепрограмм из-за возраста. "Ему уже 75 лет", – уточнил директор певца.

19 марта Валерий Леонтьев принимает поздравления с юбилеем. По данным некоторых СМИ, в эти дни артист тайно прилетел в Россию из США, где постоянно проживает. Однако ни публичных выступлений, ни интервью он давать не планирует.