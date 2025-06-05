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В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о корнях самарского модерна

5 июня 2025 13:26
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В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о корнях самарского модерна

11 июня в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Корни самарского модерна» (12+). Ее прочитает историк архитектуры, градозащитник, куратор культурных проектов Армен Арутюнов. Вход свободный.

На рубеже XIX-XX веков законодателем мод в мировой архитектуре была Европа. Здесь зародился и стиль модерн. Яркий, изящный, рациональный, современный, он в течение 10 лет распространился по всему миру. Не стала исключением и Самара. Местные зодчие увлеклись идеями «нового стиля». Это удачно совпало с желанием молодого поколения купцов следовать европейской моде.

На лекции Армен Арутюнов расскажет о параллелях в архитектуре Самары и крупнейших городов континента – Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Вены, Брюсселя, Хельсинки. Какими работами столичных и европейских коллег вдохновлялись местные архитекторы, как интерпретировали идеи «нового стиля» и в чем ценность самарского модерна? 

Лекция приурочена ко Всемирному дню модерна.

11 июня 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

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