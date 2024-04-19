В «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Сны во плоти»

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20 апреля в 16.00 в культцентре «ЗИМ Галерея» состоится открытие персональной выставки самарского художника Андрея Курочкина «Сны во плоти». В программе: авторская экскурсия и творческая встреча с художником.

«Живопись Андрея Курочкина, как любое хорошее искусство, заключает в себе противоречивые потоки. Подобно слушателю музыки, его зритель то охвачен темой, то увлекаем ритмом мазков, то деталями, из которых сложено живописное полотно», — так звучит отрывок из рецензии арт-критика Владимира Стасова на представленные в экспозиции работы.

Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» поддерживает творцов Самары из разных сфер культуры. И живопись Андрея Курочкина не оставит равнодушным многих: за скромностью персоны стоит большой талант и его собственный стиль к которому художник пришел с течением времени. Оригинальность экспозиции заключается еще и в том, что представленные работы написаны «не напоказ», а рождены под вдохновением и являются бережно хранимой частью собственной коллекции художника.

Приглашаем вас познакомиться с авторскими работами и погрузиться в миры одного из самых ярких художников Самары.

Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).

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