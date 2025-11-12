В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год

174

14 ноября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году» (16+). В экспозиции представят произведения, созданные в этом году наиболее яркими художниками из Самары.

«ЗИМ Галерея» запускает новый проект – ежегодный смотр итогов выставочного сезона. Он призван сделать видимой взаимосвязь между авторами разных поколений, живущими в Самаре и за ее пределами. Организаторы подчеркивают, что не претендуют на объективный и исчерпывающий обзор всего, что произошло за 2025 год, но постарались представить произведения самых ярких, смелых, ставших известными и коммерчески успешными художников.

На выставке покажут работы Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Евгения Греки, Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева, Владимира Логутова, Кристины Сырчиковой, Андрея Сяйлева, Святослава Таранова, Алены Ярмольчук и художественного объединения «Союз невозможных».

Все произведения созданы не только в разных техниках и жанрах. Каждый автор обладает собственным художественным миром. В путешествии по этим мирам зрителям поможет аудиогид, подготовленный куратором выставки Сергеем Баландиным.

14 ноября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)