Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год

12 ноября 2025 10:27
174
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год

14 ноября в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Высокие обороты. Самарское искусство в 2025 году» (16+). В экспозиции представят произведения, созданные в этом году наиболее яркими художниками из Самары. 

«ЗИМ Галерея» запускает новый проект – ежегодный смотр итогов выставочного сезона. Он призван сделать видимой взаимосвязь между авторами разных поколений, живущими в Самаре и за ее пределами. Организаторы подчеркивают, что не претендуют на объективный и исчерпывающий обзор всего, что произошло за 2025 год, но постарались представить произведения самых ярких, смелых, ставших известными и коммерчески успешными художников.  

На выставке покажут работы Яны Арбузовой, Дмитрия Гилена, Евгения Греки, Дарьи Емельяновой, Алексея Журавлева, Владимира Логутова, Кристины Сырчиковой, Андрея Сяйлева, Святослава Таранова, Алены Ярмольчук и художественного объединения «Союз невозможных».

Все произведения созданы не только в разных техниках и жанрах. Каждый автор обладает собственным художественным миром. В путешествии по этим мирам зрителям поможет аудиогид, подготовленный куратором выставки Сергеем Баландиным.

14 ноября 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
10 ноября 2025, 12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Новых хозяев будут ждать более 120 кошек и котят, около 70 собак, а также других обитателей приютов. Общество
628
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов.
06 ноября 2025, 14:34
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Плавильно-литейный комплекс – самый первый этап технологического процесса, с него начинается получение алюминиевых полуфабрикатов. Общество
1199
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
04 ноября 2025, 15:25
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны". Общество
1176
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список