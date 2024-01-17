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В январе 2024 года вся наша страна будет отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда

17 января 2024 13:18
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В январе 2024 года вся наша страна будет отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда

В январе 2024 года вся наша страна будет отмечать одну из самых важных дат в истории Великой Отечественной войны – 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Исторические события доказывают, что сила духа народа, его творческий гений с особой полнотой раскрывается в годы суровых испытаний.
Учреждения культуры Самарской области подготовили серию мероприятий посвященных этой памятной дате.

ТЕАТРЫ

С 18 по 29 января в фойе Самарского театра юного зрителя «СамАрт» работает просветительская мультимедийная выставка Фонда социальных инициатив «Мирные люди» (г. Санкт-Петербург), посвященная Блокаде Ленинграда и ВОВ. Проект представит ясную и понятную информацию: про войну, про блокаду, про родную страну и любимый город. 18 января в театре состоится встреча самарских школьников с заместителем председателя самарской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Эдуардом Марчиком.

В Самарском академическом театре оперы и балета 27 января, в 15:00 – фрагменты Седьмой симфонии прозвучат в исполнении симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова. Исполнение будет сопровождаться кадрами документальной хроники военных лет.

27 января в Самарском театре кукол пройдет патриотическая акция "Открытка памяти" – в фойе театра будут транслироваться открытки, посвященные памятной дате. Также на официальном сайте театра и в социальных сетях пройдёт трансляция спектакля "Девочка из города" (постановка которого была приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной Войне).

27 января Самарское хореографическое училище колледж в 13:00 и 16:00 на малой сцене Самарский академический театр оперы и балета представит жителям Самары и Самарской области литературно-балетную постановку «Светлячки жизни», созданную по мотивам дневников артистов балета Кировского (Мариинского) театра из осажденного Ленинграда 1941-1944 гг.

Про другие мероприяти можно почитать здесь.

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