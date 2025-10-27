Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян

27 октября 2025 19:10
144
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.

31 октября в 18:00 в театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян.

СамАрт продолжает знакомить зрителями с лучшими образцами современной литературы. 10 лет назад именно в Самарском театре юного зрителя впервые в России была поставлена «Манюня» Наринэ Абгарян. В этом году впервые на театральной сцене - бестселлер Мариам Петросян – роман «Дом, в котором…». СамАрт первый театр, который придумал, как создать мир Дома и передать любовь к его обитателям. 12+

Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках. Автор писала «Дом» на протяжении практически двадцати лет. И ее история сразу получила положительные отзывы читателей и критиков. Роман вышел в финал премии «Национальный бестселлер», номинирован на «Большую книгу». У книги «Дом, в котором…» большое количество поклонников, вокруг него образуются фандомы, ее героев рисуют и делают героями фан-артов.

«Дом, в котором…» - первый спектакль, который ставит в Самаре одна из самых самобытных и востребованных сегодня в стране молодых режиссеров Сойжин Жамбалова. Сценография, музыка и пластика в ее спектаклях равновелики с режиссурой. Вместе с Сойжин над «Домом, в котором…» работают художник Надя Скоморохова, драматург Виктория Костюкевич, композитор Дахалэ Жамбалов, хореограф Мария Сиукаева, художник по свету Анна Короткова, видеохудожник Егор Харламов.

Дом, в котором идет речь в спектакле, стоит на окраине города, между двумя мирами. В Сером Доме живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Чёрный и многие другие. Каждого Дом принимает или отвергает. У каждого здесь есть своя тайна и особая роль. Дом меняет судьбу любого, кто попадает в него. Здесь стираются границы между вымыслом и реальностью. Режиссер и актеры попробуют вместе проникнуть в магическое пространство и заберут туда своих зрителей.

Премьерные показы пройдут 31 октября в 18:00, 1 ноября в 17:00 и 2 ноября в 14:00.

31 октября в 17:00 перед спектаклем психологи Вероника Чуванова и Лариса Панарина проведут паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян «Дом, в котором…». В фойе театра откроется выставка иллюстраций к книге. После спектакля пройдет обсуждение со зрителями (модератор – театральный критик Мила Денёва).

1 ноября в 16:00 (за час до начала спектакля) – лекция «Творческий метод Сойжин Жамбаловой» (лекцию читает театральный критик, куратор спецпроектов РАМТа, заместитель художественного руководителя Театра Маяковского (г. Москва) Мила Денёва.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
27 октября 2025, 21:20
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна. Экономика
71
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025, 19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый. Здравоохранение
134
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
27 октября 2025, 18:16
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле. Спорт
184
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
210
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
258
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
254
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
627
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
661
