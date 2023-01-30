В ЦРК «Художественный» состоится творческая встреча с Егором Бероевым и Сергеем Войтенко

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15 февраля в 18.00 – состоится презентация и показ первого художественного фильма ООО «КПЦ С.Войтенко» - «Дорога к дому», режиссера Ивана Шерстникова. Авторы сценария – Иван и Петр Шерстниковы.

Образы героев картины воплотили актёры: Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Алёна Азарова. Автором музыки к фильму и продюсером является Сергей Войтенко - музыкант, композитор, заслуженный артист Российской Федерации.

Премьера фильма «Дорога к дому» состоялась 7 января 2023 года и была приурочена к одному из главных православных праздников Рождеству Христову. Фильм получил высокие оценки и отзывы зрителей.

Медитативная драма в детективном облачении о судьбе, душе и прощении. В центре истории – православный священник, житель провинциального городка, который много лет не может найти ответа на важные для него вопросы, терзающие и мешающие спокойно жить. В фильме поднимаются вопросы о семейных ценностях, добрых взаимоотношениях, заботе о близком.

Самарскому зрителю картину представят исполнитель главной роли – Егор Бероев и продюсер фильма – Сергей Войтенко. Творческая встреча состоится на площадке Центра российской кинематографии «Художественный» и откроет цикл мероприятий, приуроченных к 110-летию старейшего действующего кинотеатра города Самары.