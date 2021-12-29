В ЦРК «Художественный» пройдет Новогодник 

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30 декабря, в 18.00, Киноклуб «Треугольник» (ЦРК «Художественный») приглашает на праздничную встречу – НОВОГОДНИК.

В программе:

- По традиции завершающий «Треугольник» в году – с приятным сюрпризом.

- Подведение итогов минувшего года, знакомство с репертуаром киноклуба на 2022…

- Особое настроение вечеру придаст голливудская рождественская классика – 5 номинаций на премию «Оскар», премия «Золотой глобус» — фантазийная драма «Эта замечательная жизнь» It’s a Wonderful Life (США, 1947, 130 мин., 12+).

- Будут разыграны пригласительные билеты на первый «Треугольник» 2022: фееричный комедийно-приключенческий триллер King’s Man: Начало (18+).

«Эта замечательная жизнь» — фильм, который вот уже более полувека показывают на американском телевидении в канун Рождества. Режиссёр Фрэнк Капра снял картину в 1946 году по рассказу Филипа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок». Главный герой фильма, не выдержав череды проблем, решает совершить самоубийство, но ангел-хранитель помогает ему увидеть, насколько его жизнь помогла другим людям…

Лента приобрела широкую популярность в связи с регулярными показами на американском телевидении (начиная с 1970-х годов) в канун Рождества, что впоследствии станет традицией. Сам Капра считал этот фильм лучшим в своей карьере.

По сюжету, Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве.

Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога – жизни – нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья…

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Донна Рид, Лайонел Бэрримор, Томас Митчелл, Генри Треверс

Стоимость билета – 150 руб.