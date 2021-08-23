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В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
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В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина

23 августа 2021 14:19
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Зрители увидят фотографии Юрия Никулина с Евгением Моргуновым, Георгием Вициным, Андреем Тарковским и Роланом Быковым.

С 27 августа по 29 сентября в ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Народного артиста СССР, любимого миллионами актера, клоуна Юрия Никулина.

В экспозиции выставки представлены 20 фотоколлажей, содержащие редкие семейные фотографии, кадры из фильмов и информационный материал, рассказывающий о жизни и творчестве Юрия Никулина.

На выставке представлены как фотографии цирковой деятельности Юрия Владимировича, факты из его военной биографии и семейные фото, так и десятки его самых ярких ролей в кино, кадры из фильмов, фотографии со съёмочных площадок.

Зрители увидят фотографии Юрия Никулина с Евгением Моргуновым, Георгием Вициным, Андреем Тарковским и Роланом Быковым и другими яркими представителями культуры того времени.

Время работы выставки:
ежедневно с 09:00 до 20:00,
с 27 августа по 29 сентября 2021 года (включительно).

Теги: выставка фотографий Мероприятия Самара Юрий Никулин

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