до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В Третьяковке в Самаре открывается новая выставка

23 октября 2025 21:33
153
Новая выставка Третьяковской галереи в Самаре откроется уже 5 ноября. Об этом рассказала пресс-служба музея.

«Выставка получила название „Детство. Мечты“. В центре внимания — идеальный мир советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. Это экспериментальный для музея формат, который акцентирует внимание на чувствах и воспоминаниях людей. Экспозиция дополнена бытовыми предметами, игрушками, фотографиями и детскими рисунками», — рассказали представители Третьяковки в Самаре.

На выставке можно будет увидеть 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Вот некоторые шедевры, которые мы совсем скоро сможем увидеть:

  • "Опять двойка» Федора Решетникова;

  • «Будущие летчики» Александра Дейнеки»;

  • «1918 год в Петрограде» Кузьмы Петрова-Водкина;

  • «Лето» Татьяны Яблонской;

  • «Картина для детей» Петра Кончаловского.

Самарский областной историко-краеведческий Музей имени Алабина, Детская картинная галерея и Яндекс.Музей представили уникальные экспонаты: дневниковые записи, воспоминания, рисунки, фольклор и более двухсот артефактов повседневности советского ребенка, пишет 63.ру.

«Особую роль на выставке играет архитектура, спроектированная бюро Planet 9. Она воссоздает атмосферу значимых для ребенка пространств: магазина игрушек, школьного класса, домика из диванных подушек, двора советской хрущевки, а интерактивная игровая инсталляция „Бумажный Новый год“, созданная бюро „Дружба“, перенесет посетителей в состояние ожидания новогоднего чуда», — описали выставку представители музея.

По словам директора филиала Третьяковской галереи в Самаре, этот проект — настоящий эксперимент.

«Новая выставка соединяет признанные шедевры Третьяковской галереи и работы современных художников. Впервые мы подготовили большое историческое исследование, представленное как в воспоминаниях, дневниках, так и в большом количестве бытовых предметов, которые будут экспонироваться вместе с художественными произведениями. Специально для выставки мы заказали ряд работ и инсталляций у современных художников со всей страны, записали оригинальную музыку и подготовили особенный аудиогид», — рассказал Михаил Савченко.

Куратором выставки «Детство. Мечты» стал Николай Кислухин.

«Выставка „Детство. Мечты“ сильно отличается от других проектов филиала. Для меня в работе над проектом самыми важными были два момента: опора выставки на культурно-антропологическое исследование и создание атмосферы, в том числе с помощью интерактивных элементов в экспозиции. Мы планируем сделать выставку интересной для семейного посещения. Поэтому в одном из залов экспозиции располагается большая игровая зона, которая будет особенно интересна детям. Кроме того, во всех залах есть интерактивные интеграции, делающие опыт посещения выставки более насыщенным и необычным. Все это — в окружении картин из коллекции Третьяковской галереи, бытовых предметов и воспоминаний — должно перенести посетителей в атмосферу детства и, возможно, помочь заново научиться мечтать о будущем. В рамках проекта запланирована отдельная образовательная программа, лекторий и специальные экскурсии», — отметил куратор.

