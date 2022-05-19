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В Третьяковке специалисты завершили реставрацию картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

19 мая 2022 17:26
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Произведение восстанавливали четыре года.

Специалисты завершили реставрацию поврежденного вандалом полотна "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" Ильи Репина, передает ТАСС.

"В Государственной Третьяковской галерее завершена уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация выдающегося живописного произведения - картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (1885)", - сообщила пресс-служба Государственной Третьяковской галереи.

Реставрация произведения длилась четыре года. Как уточняет пресс-служба, длительный процесс реставрации связан не только с объемом и характером повреждений полотна и с "хронической болезнью", но и с "высокой ответственностью перед сохранением шедевра живописи мирового значения". "Работу необходимо было выполнить практически ювелирно, постоянно держа в уме весь комплекс проблем, подбирая под него методы работы так, чтобы, устраняя одну проблему, не нарушить сложнейшую структуру взаимодействия всех слоев и частей большого полотна", — поясняет пресс-служба.

Вместе с тем специалисты применяли современные технологии в ходе реставрации. Например, была осуществлена рентгенография полной поверхности такого большого полотна, получено панорамное изображение в высоком разрешении. Также проводилось исследование классических и современных адгезивов — специальных веществ, способных соединять материалы путем поверхностного сцепления. К работе привлекались ученые из МФТИ, исследовательских центров Российской Академии наук и Государственного института реставрации. Кроме того, была создана специальная реставрационная мастерская, в которой разместили подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и уникальное реставрационное кресло.

"Впервые в России был применен инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. Вместе с избыточным лаком, теперь утоньшенным до оригинального слоя, было также удалено значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником", — отмечается в пресс-релизе.

В мае 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Реставрация картины началась в апреле 2019 года. 

 

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

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