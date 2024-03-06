Я нашел ошибку
Главные новости:
Одно из направлений деятельности медицинского психолога - работа с женщинами, обратившимися за направлением на прерывание беременности.
В женских консультациях региона ведут прием медицинские психологи
Сверхточное оборудование и бесшовная операция.
Самарские врачи улучшили пациенту зрение с 2% до 100%
Спортсмены региона завоевали 19 медалей.
В Тольятти прошло первенство ПФО среди юниоров и юниорок до 21 года по тхэквондо ВТФ
Доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение имеют зарегистрированные на МСП.РФ пользователи – начинающие и действующие предприниматели.
Предприниматели региона смогут выбрать проверенную франшизу на платформе МСП.РФ
Сотрудники полиции рассказали о пагубном влиянии наркотиков на организм человека, о психической и физической зависимости и о риске летального исхода от их употребления.
Самарские полицейские провели антинаркотическое мероприятие со старшеклассниками
В Самаре завершились областные соревнования по шахматам "Белая ладья"
В Самаре завершились областные соревнования по шахматам "Белая ладья"
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
Леруа Мерлен сменит логотип и название в России
Леруа Мерлен сменит логотип и название в России
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.16
-0.19
EUR 98.94
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого

6 марта 2024 13:57
136
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого

15, 16 и 17 марта в 18.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение» по мотивам романа Льва Толстого. (16+)

Великое произведение русской прозы, последний роман Льва Николаевича Толстого, итоговое произведение XIX века, широкое полотно современной автору русской жизни. Эпитетам знаменитого романа Толстого нет числа. Режиссеру Денису Хусниярову интересен в «Воскресении» человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши, ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, возможности или невозможности прозрения.

«Воскресение» Алексея Житковского – пьеса-размышление: жизнь Дмитрия Нехлюдова – реальность или иллюзия. Герой будто находится в сне, в пространстве нереальности, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому. Суд над Катюшей Масловой – спусковой крючок, нажатие на который приводит к осознанию, состоянию, когда отдаешь себе отчет, что же было в твоей жизни.

Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора.

«Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но, при этом, в сегодняшних ритмах, — рассказывает и.о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. — Поэтому мы особенностью ждём на спектакле подростков и студентов, обладателей «Пушкинской карты», тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны. Они в чём-то более быстрые, более цепкие, всегда смотрят в суть вещей и особенно требовательны к искренности того, что происходит на сцене».

Подростки не только познакомятся с последним произведением Льва Толстого, но и смогут почувствовать, насколько именно им близка классика. Через спектакль театр будет говорить с молодым поколением о действительно глубоком и важном, даст им возможность пережить новые для себя эмоции.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
06 марта 2024, 10:11
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
На лекции представят генеалогическое древо семьи Маштаковых. Общество
217
Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников».
05 марта 2024, 15:55
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников». Новости компаний
1284
05 марта 2024, 15:22
Самарская делегация приняла участие в Шествии молодёжи мира в Сочи
4 марта на федеральной территории Сириус состоялось одно из самых масштабных событий ВФМ-2024 - Шествие молодёжи мира. Общество
306
В центре внимания
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
110
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
132
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
532
Прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы».
5 марта 2024  20:07
В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы
551
В Самаре после праздников на линию выйдут новые автобусы.
5 марта 2024  19:09
Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре
3325
Весь список