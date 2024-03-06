В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого

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15, 16 и 17 марта в 18.00 в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение» по мотивам романа Льва Толстого. (16+)



Великое произведение русской прозы, последний роман Льва Николаевича Толстого, итоговое произведение XIX века, широкое полотно современной автору русской жизни. Эпитетам знаменитого романа Толстого нет числа. Режиссеру Денису Хусниярову интересен в «Воскресении» человек, который прожил жизнь и находится практически в конце пути. Внешний сюжет о соблазнении богатым дворянином молоденькой горничной Катюши, ее падении переходит в историю о поиске смысла жизни, возможности или невозможности прозрения.



«Воскресение» Алексея Житковского – пьеса-размышление: жизнь Дмитрия Нехлюдова – реальность или иллюзия. Герой будто находится в сне, в пространстве нереальности, найти выход из которого, пробудиться дано не каждому. Суд над Катюшей Масловой – спусковой крючок, нажатие на который приводит к осознанию, состоянию, когда отдаешь себе отчет, что же было в твоей жизни.



Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора.



«Это тот случай, когда мы говорим о вечном и глубоком на одном языке с современным поколением. Да, это классический текст Толстого, но, при этом, в сегодняшних ритмах, — рассказывает и.о. заместителя художественного руководителя театра по работе со зрителем Анастасия Коробейникова. — Поэтому мы особенностью ждём на спектакле подростков и студентов, обладателей «Пушкинской карты», тех, кто в данный момент формирует будущее нашей страны. Они в чём-то более быстрые, более цепкие, всегда смотрят в суть вещей и особенно требовательны к искренности того, что происходит на сцене».



Подростки не только познакомятся с последним произведением Льва Толстого, но и смогут почувствовать, насколько именно им близка классика. Через спектакль театр будет говорить с молодым поколением о действительно глубоком и важном, даст им возможность пережить новые для себя эмоции.